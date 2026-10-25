به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما ؛ بازار میلگرد امروز افزایش قیمت قابل‌توجهی را در برخی محصولات تجربه کرد؛ به‌طوری‌که میلگرد ۱۲ آجدار قائم‌رازی با ۸ هزار تومان افزایش، به ۱۲۱ هزار و ۴۵۰ تومان رسید.

میلگرد ۱۶ آجدار A۳ نیشابور نیز با رشد ۵ هزار تومانی، ۱۱۰ هزار و ۵۵۰ تومان قیمت‌گذاری شد و میلگرد ۱۸ آجدار A۳ آریان فولاد با نرخ ۱۱۰ هزار و ۹۱۰ تومان معامله می‌شود.

در ادامه این روند، میلگرد ۸ آجدار A۳ نورد گرم سمنان با ۲ هزار تومان افزایش به ۱۲۰ هزار تومان رسید و میلگرد ۱۲ آجدار A۳ ذوب‌آهن نیز ۱۲۰ هزار و ۴۵۰ تومان قیمت دارد.

میلگرد ۱۴ آجدار A۳ بافق یزد با هزار تومان افزایش، ۱۱۳ هزار و ۶۴۰ تومان و میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان با ۳ هزار تومان رشد، ۱۱۴ هزار و ۵۵۰ تومان قیمت‌گذاری شدند.

همچنین میلگرد ۱۲ آجدار A۲ ظفر بناب با ۲ هزار تومان افزایش به ۱۱۱ هزار و ۹۱۰ تومان رسید و میلگرد ۱۰ آجدار A۳ کاوه تیکمه‌داش نیز با رشد ۴ هزار تومانی، ۱۱۴ هزار و ۹۱۰ تومان قیمت دارد.

میلگرد ۱۸ آجدار A۳ کاشان هم با ۴ هزار تومان افزایش، به ۱۲۰ هزار تومان رسید.

قیمت تیرآهن امروز یکشنبه ۳ آبان ۱۴۰۵

قیمت تیرآهن امروز در برخی محصولات افزایش چشمگیری داشت؛ تیرآهن ۱۶ ذوب‌آهن اصفهان با ۲۰ هزار تومان رشد، به ۱۴۵ هزار و ۴۵۰ تومان رسید.

تیرآهن ۱۴ ظفر بناب با ۲ هزار تومان افزایش، ۱۱۶ هزار و ۴۵۴ تومان قیمت‌گذاری شد و تیرآهن ۱۴ شاهین بناب نیز با رشد ۴ هزار و ۵۰۰ تومانی، به ۱۱۶ هزار و ۳۶۳ تومان رسید.

تیرآهن ۱۸ فایکو با نرخ ۱۰۹ هزار و ۵۴۵ تومان و تیرآهن ۱۸ نرمال با قیمت ۱۱۳ هزار و ۶۳۶ تومان معامله می‌شوند.

همچنین تیرآهن ۱۴ اشتهارد با ۵ هزار تومان افزایش به ۱۱۴ هزار و ۵۴۵ تومان رسید و تیرآهن ۱۶ کرمانشاه نیز با رشد ۵ هزار تومانی، ۱۱۶ هزار و ۳۶۳ تومان قیمت دارد.

تیرآهن ۱۴ یزد هم با نرخ ۱۱۱ هزار و ۸۱۸ تومان به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد.

قیمت سیمان عمده امروز ۳ آبان ۱۴۰۵

بازار سیمان امروز (۳ آبان ۱۴۰۵) در بیشتر محصولات ثبات قیمت را تجربه کرد؛ سیمان پاکتی ارومیه با قیمت ۲۸۰ هزار تومان، سیمان پاکتی ساوه با نرخ ۲۵۷ هزار تومان و سیمان پاکتی صوفیان با قیمت ۳۱۴ هزار تومان به فروش می‌رسد.



سیمان پاکتی اصفهان با قیمت ۲۵۰ هزار تومان، سیمان پاکتی مدلل ۲۶۶ هزار تومان و سیمان پاکتی کرمان با نرخ ۲۹۳ هزار تومان عرضه می‌شوند.

امروز در بازار مصالح ساختمانی؛ سیمان پاکتی مازندران ۲۶۳ هزار تومان و سیمان پاکتی تهران ۲۶۰ هزار تومان قیمت دارند.