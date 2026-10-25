سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه به همتای قزاقستان به مناسبت روز ملی جمهوری قزاقستان تبریک گفت .

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی فرارسیدن ۲۵ اکتبر، روز ملی جمهوری قزاقستان را به مختار تیلیوبردی، وزیر امور خارجه این کشور تبریک گفت.

در این پیام، وزیر محترم امور خارجه کشورمان با تبریک صمیمانه این مناسبت ملی به دولت و ملت دوست و برادر قزاقستان، ابراز امیدواری نمودند که روابط دوستانه و همکاری‌های دوجانبه میان دو کشور در همه زمینه‌ها بیش از پیش گسترش یابد.