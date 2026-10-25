در مراسمی سالن ورزشی شهدای ورزشکار زاوغان سمنان در زمینی به مساحت حدود یک‌هزار و ۲۰۰ مترمربع افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این مجموعه برای رشته‌های ورزشی توپی از جمله فوتسال، والیبال، بسکتبال و هندبال طراحی شده است.

مهدی صمیمیان فرماندار سمنان در مراسم افتتاح این سالن گفت: عملیات اجرایی این پروژه در سال ۱۳۹۷ آغاز شد، اما به دلیل کمبود اعتبارات، تکمیل و بهره‌برداری از آن به تاخیر افتاد.

وی با اشاره به ضرورت تقویت حوزه ورزش در مرکز استان گفت: اعتبارات ورزشی و سرانه ورزشی شهر سمنان باید ارتقا پیدا کند و حمایت‌های مالی از هیات‌های ورزشی متناسب با نیاز‌ها و فعالیت‌های آنان افزایش یابد.