در حال حاضر ۱۷۹ زنبورستان با ۷ هزار و ۱۵۰ کندو در سیستان و بلوچستان فعال بوده و بستر اشتغال مستقیم را برای ۲۷۹ نفر فراهم آورده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: باوجود چالش‌های اقلیمی، تداوم تولید ۷۴ تُن عسل در سال گذشته، نشان‌دهنده تاب‌آوری بالای این صنعت و تلاش بهره‌برداران است؛ ضمن آنکه باتوجه‌به پوشش گیاهی منحصر‌به‌فرد استان، ظرفیت تولید عسل ارگانیک باکیفیت برای صادرات به بازار‌های منطقه‌ای و بین‌المللی وجود دارد.

مهدی حسینی افزود: این صنعت به دلیل نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه کمتر در مقایسه با سایر بخش‌های تولیدی کشاورزی، یکی از بهترین گزینه‌ها برای توانمندسازی اقتصادی مناطق روستایی است و با گذر از تولید سنتی به سمت صنعتی با محوریت محصولات ارگانیک، بسته‌بندی مدرن، برندسازی و افزایش ارزش افزوده، می‌تواند به‌عنوان اولویت راهبردی برای ارزآوری در استان مدنظر قرار گیرد.

وی بیان کرد: صنعت زنبورداری در سیستان و بلوچستان باوجود محدودیت‌های اقلیمی، یکی از ظرفیت‌های راهبردی در توسعه اقتصاد روستایی و ایجاد اشتغال پایدار محسوب می‌شود.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان با تأکید بر اینکه مدیریت چالش‌ها بدون اقدام فرابخشی میسر نیست، گفت: افزایش تولید و بهره‌وری مستلزم مشارکت و ایفای نقش تعریف‌شده هریک از دستگاه‌های اجرایی در کنار تشکل‌های غیردولتی است.