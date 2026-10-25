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فرمانده انتظامی کوهدشت از کشف هشت دستگاه استخراج رمز ارز دیجیتال غیرمجاز به ارزش ۱۶ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ سرهنگ علی امانی گفت: در اجرای طرح مبارزه با مخلان اقتصادی و مقابله با استفاده غیرمجاز از شبکه ی توزیع برق، مأموران پلیس آگاهی شهرستان کوهدشت، چند واحد مسکونی را که به محل نگهداری و فعالیت دستگاههای استخراج رمز ارز تبدیل شده بود، شناسایی کردند.
فرمانده انتظامی کوهدشت افزود: مأموران پس از هماهنگی قضایی و با همراهی کارشناسان شرکت توزیع برق استان، در بازرسی از محلهای مورد نظر هشت دستگاه استخراج رمز ارز دیجیتال قاچاق به ارزش ۱۶ میلیارد ریال کشف کردند.
وی بیان کرد: هشت متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی شهرستان کوهدشت معرفی شدند.