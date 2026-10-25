به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ سرهنگ علی امانی گفت: در اجرای طرح مبارزه با مخلان اقتصادی و مقابله با استفاده غیرمجاز از شبکه ی توزیع برق، مأموران پلیس آگاهی شهرستان کوهدشت، چند واحد مسکونی را که به محل نگهداری و فعالیت دستگاه‌های استخراج رمز ارز تبدیل شده بود، شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی کوهدشت افزود: مأموران پس از هماهنگی قضایی و با همراهی کارشناسان شرکت توزیع برق استان، در بازرسی از محل‌های مورد نظر هشت دستگاه استخراج رمز ارز دیجیتال قاچاق به ارزش ۱۶ میلیارد ریال کشف کردند.

وی بیان کرد: هشت متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی شهرستان کوهدشت معرفی شدند.