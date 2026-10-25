برنامه‌های «انارستان» و «قرارگاه جنگ»، از امروز به مدت سه روز زنده از استان سیستان و بلوچستان از شبکه افق پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه های تلویزیونی «انارستان» و «قرارگاه جنگ»، از امروز به مدت سه روز با حضور در استان سیستان و بلوچستان، به‌صورت زنده از شبکه افق پخش می‌شود.

ویژه برنامه «انارستان» با حضور در جمع مردم استان، فضایی برای ارتباط نزدیک‌تر با مخاطبان و همراهی با آنان فراهم می‌کند.

این ویژه برنامه تا سه شنبه ۵ آبان، ساعت ۱۰ صبح زنده پخش می شود.

برنامه زنده «قرارگاه جنگ» هم با حضور در سیستان و بلوچستان، روایتی متفاوت از این استان را به مخاطبان شبکه افق ارائه می‌کند.

این برنامه این هفته با حضور در استان سیستان و بلوچستان، میزبان مردم این استان خواهد بود و در قالب روایتی میدانی، بخش‌هایی از ظرفیت‌ها و تجربه‌های مردم منطقه را به تصویر می‌کشد.

برنامه زنده «قرارگاه جنگ» به مدت سه شب، ساعت ۲۳ پخش می شود.