با بازگشایی مدارس نمایش خیابانی «کلاه نجات» با هدف ترویج صحیح موتورسواری و تأکید بر اهمیت و ضرورت استفاده از کلاه ایمنی، در مدارس متوسطه اول و دوم شهر یزد اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد و بنابراعلام سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد، با بازگشایی مدارس نمایش خیابانی «کلاه نجات» با هدف ترویج صحیح فرهنگ موتورسواری و تأکید بر اهمیت و ضرورت استفاده از کلاه ایمنی، در مدارس متوسطه اول و دوم اجرا شد.

این نمایش با حمایت اداره‌ی آموزش شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد، به نویسندگی و کارگردانی محمد عرفان مصطفایی تولید و در بوستان‌های سطح شهر یزد به اجرا درآمده بود.

با بازگشایی مدارس این نمایش در سی مدرسه متوسطه دوره اول و دوم سطح شهر یزد با موضوع استفاده از کلاه ایمنی و رعایت نکات ایمنی در هنگام موتور سواری اجرا شد و در این نشست‌ها با حضور ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی، نکات مهم ایمنی در موتورسواری به دانش آموزان گوشزد شد.

اداره آموزش شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد با حمایت از تولید و اجرای این برنامه، بر ضرورت فرهنگ‌سازی در حوزه ترافیک و ایمنی تأکید دارد. نمایش «کلاه نجات» گامی در راستای ارتقای فرهنگ صحیح موتورسواری و مسئولیت‌پذیری شهروندان به شمار می‌رود و امید می‌رود با استقبال شهروندان، اجرای چنین برنامه‌های آموزشی و هنری ادامه یابد.