براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، مهلت اصلاح، ثبت و ذخیره خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار ۱۴۰۵ از طریق سامانه مودیان تا پایان روز دوشنبه ۴ آبان‌ماه سال‌جاری تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: با هدف توسعه خوداظهاری، ارتقای تمکین داوطلبانه و تسهیل تکالیف مودیان، خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی بهار سال ۱۴۰۵ مورد پایش و ارزیابی سیستمی قرار گرفته و انحرافات و ریسک‌های احتمالی در آنها به مودیان بازخورد داده می‌شود.

بر این اساس، مودیان مالیاتی می‌توانند حداکثر تا پایان روز دوشنبه ۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ نسبت به اصلاح، ثبت و ذخیره نمودن خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار ۱۴۰۵ از طریق سامانه مودیان اقدام نمایند.

ادارات امور مالیاتی موظف‌اند در خصوص مودیانی که حداکثر تا پایان روز دوشنبه ۴ آبان‌ماه سال‌جاری نسبت به اصلاح و ذخیره نمودن خلاصه عملکرد دوره مذکور اقدام می‌نمایند، ترتیبی اتخاذ کنند که ۹۰ درصد جریمه بند (ب) ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به مالیات ابرازی، مورد بخشودگی قرار گیرد.

شرط بهره‌مندی از این بخشودگی، پرداخت یا ترتیب پرداخت مانده بدهی مربوط به خلاصه عملکرد ذخیره‌شده بابت دوره مالیاتی مورد اشاره (با رعایت تفویض اختیار قبلی) حداکثر تا پایان روز چهارشنبه ۶ آبان ماه ۱۴۰۵ خواهد بود.

سقف بخشودگی جریمه موضوع بند (ب) ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مورد مودیانی که علی‌رغم وجود اشتباه و انحراف در مندرجات خلاصه عملکرد و دریافت بازخورد از سوی این سازمان، در موعد مقرر نسبت به اصلاح و ذخیره آن و پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلق اقدام ننمایند، حداکثر معادل ۴۰ درصد از سقف بخشودگی جریمه تفویض‌شده در بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.