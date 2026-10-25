شصت‌ونهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب بلگراد با شعار «واژه‌ها جهان را می‌سازند» از اول آبان‌ماه با حضور جمهوری اسلامی ایران در صربستان آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، جمهوری اسلامی ایران با مشارکت رایزنی فرهنگی در صربستان و همکاری خانه کتاب و ادبیات ایران با ارائه بیش از صد عنوان کتاب در شصت‌ونهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب بلگراد حضور پیدا کرده است. این رویداد از اول تا نهم آبان‌ماه ۱۴۰۵ (۲۳ تا ۳۱ اکتبر ۲۰۲۶) در محل نمایشگاه بین‌المللی بلگراد برگزار می‌شود.

در این دوره از نمایشگاه بین‌المللی کتاب بلگراد، کشور تونس به‌عنوان میهمان ویژه حضور دارد و به معرفی میراث ادبی، تنوع فرهنگی و ظرفیت‌های ادبی خود می‌پردازد.

در این نمایشگاه کتاب «قصه‌های فارسی» به زبان صربی با هدف آشنایی مخاطبان صربستانی با داستان‌ها و میراث ادبی ایران در غرفه جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌شود. همچنین شماره جدید مجله «نور» در راستای معرفی محتوای فرهنگی و ادبی ایران به مخاطبان این کشور رونمایی می‌شود.

این برنامه‌ها در کنار حضور در فضای نمایشگاهی، بر اهمیت معرفی آثار ایرانی در قالب ترجمه و انتشار بین‌المللی و بهره‌گیری از ظرفیت رویداد‌های کتاب برای گسترش دیپلماسی فرهنگی تأکید دارد.

برگزاری نشست‌های ادبی، گفت‌و‌گو با نویسندگان، معرفی و رونمایی از آثار تازه و برنامه‌های ویژه ادبیات کودک و نوجوان از جمله برنامه‌های تدارک دیده شده برای این دوره از نمایشگاه است.

معرفی ادبیات کشور‌های شرکت‌کننده و گسترش ارتباط میان ناشران، مترجمان و مخاطبان از دیگر محور‌های این رویداد است.

شصت‌ونهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب بلگراد از گردهمایی‌های مهم حوزه نشر و ادبیات در منطقه جنوب شرق اروپاست و از ناشران، نویسندگان، مترجمان، پژوهشگران و علاقه‌مندان کتاب از کشور‌های مختلف میزبانی می‌کند.

این نمایشگاه با سابقه‌ای چنددهه‌ای، فرصتی برای معرفی آثار تازه، تبادل تجربه میان فعالان صنعت نشر و توسعه همکاری‌های بین‌المللی فراهم می‌کند و موضوعاتی همچون حقوق ترجمه، تحولات نشر و نقش ادبیات در ارتباط میان فرهنگ‌ها نیز در این رویداد مورد توجه قرار گرفته است.

حضور ایران در این نمایشگاه با مشارکت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در صربستان و همکاری خانه کتاب و ادبیات ایران صورت گرفته است. این مشارکت در ادامه حضور ایران در دوره‌های پیشین نمایشگاه بلگراد، فرصتی برای معرفی آثار نویسندگان ایرانی، گسترش ارتباط با فعالان نشر و تقویت تعاملات فرهنگی میان دو کشور فراهم می‌کند.

شصت‌ونهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب بلگراد با شعار «واژه‌ها جهان را می‌سازند» از اول آبان‌ماه آغاز به کار کرده و تا ۹ آبان ماه ۱۴۰۵ با حضور جمهوری اسلامی ایران در صربستان به کار خود ادامه می‌دهد و در طول این مدت میزبان علاقه‌مندان کتاب و ادبیات و فعالان حوزه نشر از صربستان و کشور‌های مختلف جهان خواهد بود.