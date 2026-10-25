به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این اطلاعیه دانشگاه فرهنگیان آمده است :

با توجه به درخواست‌های مکرر داوطلبان مبنی بر تسهیل شرایط پذیرش، جلسه هیات جذب و پذیرش استعداد‌های برتر ملی در مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ با حضور وزیر محترم آموزش و پرورش تشکیل و مصوب شد:

به‌منظور مساعدت با داوطلبان و فراهم‌سازی فرصت بهره‌مندی بیشتر برای دانش آموزان مستعد علمی، ورزشی، فرهنگی، هنری و قرآنی کشور از امکان پذیرش بدون آزمون در دانشگاه فرهنگیان، موارد ذیل بعنوان اصلاحیه دستورالعمل اجرایی استعداد‌های برتر ملی تصویب گردد.

بر همین اساس، مقرر شد:

۱. حداقل معدل کتبی نهایی دیپلم برای پذیرش از طریق آئین نامه استعداد‌های برتر ملی به عدد ۱۰ (ده) تغییر یابد.

۲. علاوه بر مصادیق جدول شماره ۳ دفترچه راهنمای ثبت نام سال ۱۴۰۵ مصادیق زیر نیز به حوزه‌های برتر مربوطه جدول، اضافه گردد.

برگزیدگان مسابقات رسمی سازمان ملی استعدادهای‌درخشان در سطح ملی: کارسوق‌های علمی

برگزیدگان مسابقات رسمی‌قرآنی کشوری: (مداحی و اذان تک نفره)

برگزیدگان مسابقات فرهنگی‌هنری کشوری: مسابقات آوایی شامل (تک‌خوانی، تک‌نوازی)

داوطلبان می‌توانند جهت ثبت‌نام و دریافت اطلاعات تکمیلی از روز سه شنبه ۵ آبان لغایت ۸ آبان به آدرس reg.cfu.ac.ir مراجعه نمایند.

تأکید می‌شود مسئولیت مطالعه دقیق دفترچه راهنما و اصلاحیه‌های مربوط و همچنین ثبت صحیح اطلاعات در مهلت مقرر، بر عهده داوطلبان خواهد بود.

دبیرخانه جذب و پذیرش استعداد‌های برتر ملی دانشگاه فرهنگیان