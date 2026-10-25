استاندار مازندران در بازدید از سایت پسماند نور، در جریان روند اقدامات انجام‌شده برای توسعه زیرساخت‌ها و ساماندهی پسماند این شهرستان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران در ادامه بازدید‌های میدانی خود از شهرستان‌های استان، عصر شنبه ۲ آبان پس از حضور در بابلسر و چمستان، از سایت پسماند شهرستان نور بازدید کرد و در جریان روند اقدامات انجام‌شده برای توسعه زیرساخت‌ها و ساماندهی پسماند این شهرستان قرار گرفت.

در این بازدید، گزارشی از روند پیشرفت عملیات اجرایی، اقدامات انجام‌شده برای آماده‌سازی بخش‌های مختلف سایت و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای تکمیل این مجموعه ارائه شد.

ساماندهی پسماند و حرکت به سمت مدیریت اصولی پسماند شهری، از اولویت‌های مهم استان مازندران به شمار می‌رود؛ موضوعی که با توجه به اهمیت حفظ محیط‌زیست، صیانت از منابع طبیعی و جایگاه گردشگری استان، نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دارد.

نماینده عالی دولت در مازندران با تمرکز بر توسعه زیرساخت‌های مرتبط با پسماند، فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود و پیگیری اجرای طرح‌های پردازش و مدیریت زباله، مسیر تازه‌ای را برای کاهش مشکلات دیرینه این حوزه دنبال می‌کند.

بازدید میدانی استاندار مازندران از سایت پسماند نور نیز در همین راستا و با هدف بررسی روند پیشرفت اقدامات و تسریع در تکمیل زیرساخت‌های موردنیاز انجام شد؛ اقدامی که می‌تواند زمینه‌ساز تقویت روند ساماندهی پسماند و حرکت به سوی مدیریت پایدارتر این حوزه در شهرستان نور باشد.

تداوم این رویکرد و پیگیری اجرای طرح‌های زیرساختی، چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای برای بهبود وضعیت مدیریت پسماند در مازندران ترسیم می‌کند؛ استانی که حفاظت از محیط‌زیست و منابع طبیعی آن، از اهمیت ویژه‌ای برای مردم، گردشگران و نسل‌های آینده برخوردار است.