مدیر کل پزشکی قانونی آذربایجان شرقی گفت: در نیمه نخست امسال ۶۹ نفر در استان بر اثر صدمات ناشی از سوختگی جان باختند که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۳ درصد افزایش داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مهرداد ستاره از افزایش ۳۳ درصدی مرگ‌ومیر ناشی از سوختگی در آذربایجان شرقی طی نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد و اظهار کرد:در ۶ ماه نخست امسال ۶۹ نفر بر اثر صدمات ناشی از سوختگی جان خود را از دست دادند که از این تعداد ۴۹ نفر مرد و ۲۰ نفر زن بودند.

وی افزود: همچنین در شهریور ماه امسال ۱۳ نفر بر اثر عوارض ناشی از سوختگی فوت کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته یک نفر افزایش داشت.

در مجموع فوت ۶۹ نفر بر اثر صدمات ناشی از سوختگی در آذربایجان شرقی طی نیمه نخست امسال و افزایش ۳۳ درصدی این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ضرورت توجه جدی‌تر به پیشگیری از حوادث منجر به سوختگی و ارتقای آگاهی عمومی درباره راه‌های کاهش این حوادث را برجسته می‌کند.