کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: براساس هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره ۱۵، امروز ظهر تا شب، تشدید ناپایداری جوی و طوفان تندری در بیشتر مناطق استان پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مجتبی حمزه نژاد افزود: این هشدار برای ارتفاعات و به ویژه شهرستان‌های بشاگرد، حاجی آباد، رودان، بندرعباس، بستک، خمیر، لنگه، قشم و سواحل شمالی تنگه هرمز و برخی نقاط شرقی استان صادر شده است.

وی گفت: در این مناطق رشد و گسترش ابر، رگبار باران و رعد و برق، تگرگ، توفان تندری، بارش‌های نقطه‌ای نسبتاً شدید باران و سیلابی شدن مسیلها، تندباد لحظه‌ای، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری و در رفت و آمد‌های عصرگاهی احتیاط لازم بکار گرفته شود.

مجتبی حمزه نژاد افزود: بعدازظهر و شب احتمال وقوع تندباد لحظه‌ای، گرد و خاک و مواج شدن موقتی دریا در شمال تنگه‌هرمز به ویژه محدوده قشم، هرمز، هنگام، لارک، بندرعباس، بندرخمیر، بندرلنگه و سیریک وجود دارد.

وی توصیه کرد: تمهیدات لازم در بنادر مرکزی برای رفت و آمد ایمن شناور‌ها بویژه سبک، صیادی و تفریحی در نظر گرفته شود.

در این مدت دما نوسان ۱ تا ۲ درجه‌ای دارد.