هشتمین طرح سرشماری ثبتی با عنوان آمار دقیق، ایران قوی در سمنان ، ویژه ۲۳ هزار خانوار این استان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️مسئولان با تأکید بر همکاری دستگاه‌های اجرایی، از خانوار‌های مشمول خواستند با توجه به پیامک دریافتی و اطلاع‌رسانی رسمی، در اجرای این طرح مشارکت کنند.

محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، گفت: همه دستگاه‌های اجرایی استان ملزم به همکاری در اجرای طرح سرشماری هستند و این موضوع در شورای برنامه‌ریزی استان نیز به تصویب رسیده است.

رضا عبدالله‌زاده، جانشین رئیس ستاد سرشماری استان سمنان، نیز با اشاره به نحوه اجرای این طرح گفت: برای خانوار‌های مشمول، پیامک ارسال می‌شود و مأموران سرشماری نیز هنگام مراجعه حضوری، کارت شناسایی معتبر ارائه می‌کنند.

وی افزود:مراجعه حضوری تنها برای تعداد محدودی از خانوار‌ها انجام می‌شود و سایر خانوار‌هایی که پیامک دریافت می‌کنند، باید اطلاعات موردنیاز را از طریق سامانه «دولت من» ثبت کنند.

جانشین رئیس ستاد سرشماری استان سمنان تأکید کرد: خانوار‌ها در صورت دریافت پیامک، مطابق دستورالعمل اعلام‌شده برای تکمیل اطلاعات اقدام کنند و هنگام مراجعه مأموران نیز از معتبر بودن کارت شناسایی آنان اطمینان داشته باشند.