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دیوان محاسبات کشور به وزارت نیرو نسبت به تأخیر در اجرای پوشش بیمهای خسارات مشترکان برق هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: با وجود تکلیف مقرر در جدول شماره (16) قانون بودجه سال 1405 مبنی بر پوشش بیمهای خسارات مالی و جانی ناشی از حوادث برق و گاز، شرکت توانیر، زیرمجموعه وزارت نیرو، پس از گذشت هفت ماه از ابتدای سال، هنوز نسبت به نهاییسازی قرارداد با شرکت بیمهگر منتخب و ابلاغ سازوکار اجرایی به شرکتهای زیرمجموعه، اقدام مؤثری انجام نداده است.
بررسیها از بلاتکلیفی پروندههای خسارتدیدگان و توقف چندماهه سامانه ثبت خسارات حکایت دارد؛ موضوعی که روند ثبت و رسیدگی به مطالبات مشترکان را با اختلال مواجه کرده و زمینهساز تضییع حقوق آنان شده است.
این نهاد نظارتی، بر تسریع در انعقاد و ابلاغ قرارداد بیمه، رفع نواقص سامانه و تعیینتکلیف پروندههای معوق و مطالبات خسارتدیدگان تأکید دارد.