به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: با وجود تکلیف مقرر در جدول شماره (16) قانون بودجه سال 1405 مبنی بر پوشش بیمه‌ای خسارات مالی و جانی ناشی از حوادث برق و گاز، شرکت توانیر، زیرمجموعه وزارت نیرو، پس از گذشت هفت ماه از ابتدای سال، هنوز نسبت به نهایی‌سازی قرارداد با شرکت بیمه‌گر منتخب و ابلاغ سازوکار اجرایی به شرکت‌های زیرمجموعه، اقدام مؤثری انجام نداده است.



