دادستان کرمان گفت: ساماندهی اتباع بیگانه، برخورد باجرائم خشن و سلاح‌های غیرمجاز نیازمند اقدامات قاطع قضایی و تدابیر پیشگیرانه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مهدی بخشی در نشست اعضای شورای برنامه‌ریزی، رؤسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌های سراسر استان گفت:وضعیت فعلی دادسرا‌های استان در جدول شاخص‌های ارزیابی کشوری قابلیت ارتقا دارد و تحقق این هدف تا پایان سال، نیازمند عزم مضاعف، برنامه‌ریزی عملیاتی و نظارت مستمر است.

وی با تأکید بر اهمیت نرخ رسیدگی در شعب تحقیق افزود: در نیمه نخست سال جاری، میانگین نرخ رسیدگی در شعب دادیاری و بازپرسی به‌ترتیب حدود ۹۴ و ۹۵ درصد ثبت شده است؛ از این‌رو، تمامی حوزه‌های قضایی باید در فرصت باقی‌مانده تا پایان سال، رسیدگی استاندارد و خروجی‌محور را در دستور کار قرار دهند.

بخشی با تأکید بر مسئولیت شرعی و قانونی قضات در شرایط حساس کنونی کشور خاطرنشان کرد: در شرایطی که نیرو‌های مدافع امنیت با جانفشانی در میدان حضور دارند، کم‌کاری در حوزه اجرای عدالت و احقاق حق به‌هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست و شأن علمی و تعهد همکاران قضایی ایجاب می‌کند تلاشی فراتر از روال عادی صورت گیرد.

وی به مهم‌ترین آسیب‌ها و چالش‌های امنیتی و قضایی استان اشاره کرد و گفت: ساماندهی اتباع بیگانه غیرمجاز، مقابله جدی و بدون اغماض با قاچاق و نگهداری سلاح و مهمات غیرمجاز، برخورد بازدارنده با سرقت‌های طلا در پی نوسانات اقتصادی و همچنین ریشه‌کن‌سازی جرایم خشن، از جمله آدم‌ربایی‌های ناشی از اختلافات سوداگران مرگ، نیازمند اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و انجام اقدامات قاطع قضایی است.