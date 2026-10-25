یادواره ۱۵۵ شهید ورزشکار شهرستان آمل با حضور اقشار مختلف مردم، جوانان، بانوان، مسئولان و اعضای هیئت‌های ورزشی در میدان ۱۷ شهریور این شهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، در این مراسم که با هدف زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدای ورزشکار و معرفی الگو‌های ایثار، جوانمردی و پهلوانی به نسل جوان برگزار شد، از ۸ خانواده ورزشکار شهید آملی نیز تجلیل شد.

همچنین در این مراسم جایزه مرد سال ورزش ایران در سال ۱۴۰۵ که به امیرحسین زارع ملی پوش کشتی آزاد ایران که در اردوی تیم ملی در قزاقستان حضور داشت، به پدرش اهدا شد.

مسئول دفتر حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت شهرستان آمل، با اشاره به اهداف برگزاری این یادواره گفت: معرفی ۱۵۵ شهید ورزشکار شهرستان به نسل جوان و تبیین نقش و جایگاه این شهدا در دفاع از میهن و ارزش‌های انقلاب اسلامی، از مهم‌ترین اهداف این مراسم است.

علی امانی افزود: ورزشکاران شهید، علاوه بر تلاش برای افتخارآفرینی در میدان‌های ورزشی، با روحیه ایثار و فداکاری خود در دفاع از کشور، الگویی ماندگار از شجاعت، مسئولیت‌پذیری و پایبندی به ارزش‌ها شدند.

وی ادامه داد: امروز وظیفه داریم نسل جوان را با زندگی، منش و فداکاری‌های این قهرمانان آشنا کنیم.

مسئول دفتر حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت شهرستان آمل با اشاره به حضور جامعه ورزش و اقشار مختلف مردم در این مراسم اظهار کرد: برگزاری یادواره شهدای ورزشکار فرصتی برای پیوند فرهنگ ورزش و پهلوانی با فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل‌های آینده است.