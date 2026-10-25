به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا بر اعلام روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول، از ساعت ۹:۰۰ صبح تا ۱۱ امروز یکشنبه ۳آبان‌ماه، انفجارهای کنترل شده ناشی از امحای مهمات توسط نیرو‌های مسلح در برخی از نقاط شهرستان انجام می شود.

لذا شهروندان محترم در صورت شنیدن صدای انفجار‌ها بویژه در برخی مناطق که ممکن است با شدت بیشتری شنیده شود، نگران نباشند و به شایعات توجه نکنند.