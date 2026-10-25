به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ مهدی گلمحمدی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت موتورسیکلت در شهرستان میبد، ماموران تجسس کلانتری میبد، دو سارق را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، آنها را دستگیر کردند.وی افزود: از مخفیگاه متهمان موتورسیکلت سرقتی که قطعات آن برای فروش، اوراق شده بود، کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان میبد اظهار داشت: سارقان ضمن تشکیل پرونده مقدماتی به دادگاه اعزام شدند.