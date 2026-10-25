تجلیل از کوهنوردان در سراب
به مناسبت روز ملی کوهنورد از هیمالیانوردان، پیشکسوتان و خیرین هیئت کوهنوردی سراب تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،مجید نصیرپور نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی در مراسم تجلیل از کوهنوردان در سراب با اشاره به آمادگی جسمانی کوهنوردان سرابی از برگزاری اردوی هیمالیانوردی خبر داد و گفت: ۱۹ نفر از ورزشکاران و هیمالیانوردان این شهرستان با تمرین در قلل مرتفع ایران آماده صعود برون مرزی هستند که در صورت فراهم شدن شرایط از آنها حمایت میکنیم.
وی با بیان اینکه ورزش کوهنوردی از رشتههای قدیمی در این شهرستان است افزود: تاکنون ۱۲ نفر از کوهنوردان هیئت کوهنوردی سراب قلل مرتفع رشته کوههای هیمالیا از جمله اورست را با موفقیت فتح کردهاند.