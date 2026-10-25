به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، یک مقام رسمی اعلام کرد که این حادثه در بلوار مارتین لوتر کینگ جونیور جنوبی در تالاهاسی و هم‌زمان با برگزاری جشن سالانه دانشگاه فلوریدا رخ داده است.

بر اساس این گزارش، تیم‌های امدادی و پلیس به محل حادثه اعزام شده‌اند و شاهدان از شنیده شدن چندین صدای شلیک خبر داده‌اند.

همچنین گزارش‌های محلی حاکی از آن است که در این حادثه سه نفر هدف اصابت گلوله قرار گرفته‌اند.

بر اساس این گزارش، آمار نهایی تلفات و مجروحان هنوز تائید نشده و اطلاعات اولیه درباره هویت، سن و وضعیت جسمانی افراد آسیب‌دیده نیز هنوز در دسترس نیست.

به گفته مقام‌های پلیس، هنوز علت وقوع این حادثه مشخص نشده است و تحقیقات برای روشن شدن ابعاد آن همچنان ادامه دارد.