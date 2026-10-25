به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، رضا داغستانی گفت: سهمیه تسهیلات ودیعه مسکن مددجویان تحت حمایت این نهاد در سال جاری یک‌هزار و ۱۶۰ میلیارد ریال تعیین شده که از این میزان تاکنون ۵۰۰ میلیارد ریال پرداخت شده است.

وی افزود: تسهیلات ودیعه مسکن با هدف کمک به تأمین هزینه اجاره مسکن خانوار‌های واجد شرایط تحت حمایت کمیته امداد پرداخت می‌شود و میزان آن با توجه به شرایط متقاضیان، مدارک ارائه‌شده و مبلغ قرارداد اجاره، بین یک تا چهار میلیارد ریال متغیر است.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد خراسان شمالی با اشاره به ضرورت تسریع در پرداخت این تسهیلات گفت: همراهی بیشتر بانک‌های عامل می‌تواند روند پرداخت وام‌ها را سرعت ببخشد و زمینه استفاده تعداد بیشتری از خانوار‌های واجد شرایط از سهمیه اختصاص‌یافته را فراهم کند.