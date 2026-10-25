فرماندار تهران در جریان بازدید از ستاد سرشماری نفوس و مسکن شهرستان، بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و اطلاع‌رسانی مناسب به شهروندان برای اجرای مطلوب سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ تأکید کرد.

فرماندار تهران: سرشماری نفوس و مسکن، مبنای برنامه‌ریزی دقیق و ارائه خدمات به شهروندان است

فرماندار تهران: سرشماری نفوس و مسکن، مبنای برنامه‌ریزی دقیق و ارائه خدمات به شهروندان است

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حسین خوش اقبال معاون استاندار و فرماندار تهران در این بازدید که با همراهی مطلبی نژاد معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار صورت گرفت، با اشاره به اهمیت سرشماری در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور اظهار داشت: اطلاعات دقیق و قابل اتکای جمعیتی و مسکونی، نقش مهمی در شناخت نیاز‌های شهروندان، توزیع مناسب امکانات و خدمات و اتخاذ تصمیم‌های مؤثر در حوزه‌های مختلف دارد؛ ازاین‌رو، اجرای دقیق این طرح از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با اشاره به آغاز عملیات میدانی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ افزود: این سرشماری با اتکا به اطلاعات دستگاه‌های اجرایی و مراجعه محدود به خانوار‌ها انجام می‌شود و حضور مأموران در منازل، با هدف تکمیل اطلاعات، رفع نواقص و صحت‌سنجی داده‌ها صورت می‌گیرد.

خوش‌اقبال افزود: اطلاعات جمعیتی، وضعیت اشتغال، تحصیلات افراد و همچنین مشخصات واحد‌های مسکونی، از جمله مساحت، نوع انرژی مصرفی و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی، در این طرح مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی در پایان با تأکید بر نقش مشارکت عمومی در موفقیت این طرح خاطرنشان کرد: همکاری شهروندان و ارائه اطلاعات صحیح، زمینه تولید آمار دقیق و قابل اتکا را فراهم می‌کند و به برنامه‌ریزی بهتر برای توسعه کشور و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مردم کمک خواهد کرد.