شهرداری منطقه ۱۸ با تعریف و اجرای ۲۴ کارویژه عمرانی در محلات هجده‌گانه، مجموعه‌ای از اقدامات زیرساختی را با هدف رفع مشکلات معابر، بهسازی مسیر‌های تردد و ارتقای کیفیت نگهداشت شهر به اجرا درآورد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، رضا محمدی، شهردار منطقه، با اشاره به اجرای کارویژه‌های عمرانی در سطح محلات اظهار داشت: بر اساس دستورالعمل ابلاغی معاونت هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، ۲۴ نقطه در منطقه نیازمند اجرای اقدامات ویژه عمرانی بود که با شناسایی مسائل موجود و تعریف عملیات متناسب، روند رسیدگی به این نقاط در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: احداث حوضچه آرامش، مناسب‌سازی معابر، احداث راست‌گرد، تبدیل نهر به کانیو، تأمین روشنایی زیر پل، مرمت خشکه‌چینی، بازسازی نرده‌های پل‌های عابر پیاده، سنگ‌فرش پیاده‌روها، رفع گرفتگی و اصلاح نهرها، پخش تراشه آسفالت و احداث کانیو از جمله اقدامات پیش‌بینی‌شده در این طرح بود که با هدف بهبود وضعیت زیرساخت‌های شهری دنبال شد.

شهردار منطقه ۱۸ ادامه داد: بازگشایی معابر فرعی و اصلی، پاکسازی ضایعات، ایجاد معبر اصلی، اجرای عملیات نما و حذف پل‌های فلزی همراه با پخش آسفالت نیز از دیگر محور‌های عملیاتی این کارویژه‌ها بود که در محلات منطقه مورد رسیدگی قرار گرفت.

محمدی افزود:نگهداشت مستمر شهر و رفع مسائل زیرساختی محلات را از محور‌های مهم مدیریت شهری دانست و تأکید کرد: اجرای این کارویژه‌های عمرانی، زمینه بازبینی وضعیت زیرساخت‌ها و رسیدگی هدفمند به مشکلات موجود را فراهم کرده و در رفع بخش قابل توجهی از معضلات شهری مؤثر بوده است.

وی خاطرنشان کرد: تداوم اقدامات عمرانی و توجه به نیاز‌های محلات، نقش مهمی در بهبود وضعیت معابر، افزایش ایمنی تردد و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دارد.