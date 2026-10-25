به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش، و با هدف ایجاد شور و نشاط اجتماعی و افزایش سلامت جسمانی، همزمان با سراسر کشور، ورزش صبحگاهی در پارک زرناس اردبیل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل هم‌زمان با هفته تربیت بدنی و ورزش و در راستای ترویج فرهنگ فعالیت بدنی، پویش سراسری تجمع ورزش روزانه با حضور گسترده و همگام با تجمع هزار نفری در ۳۱ استان کشور، از جمله در پارک زرناس اردبیل به اجرا درآمد.

این رویداد ملی که با همکاری هیئت ورزش‌های همگانی و سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اردبیل برگزار شد، گامی موثر در جهت ارتقای سلامت عمومی و نهادینه‌سازی ورزش در زندگی روزمره شهروندان بود.

در حاشیه این تجمع باشکوه، از تلاش‌های مسئولان کمیته ورزش‌های روزانه استان و شهرستان، مربیان فعال، و همچنین عوامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری و صدا و سیما تجلیل شد.

در پایان مراسم نیز برای ایجاد انگیزه بیشتر در میان شرکت‌کنندگان، با حضور بهرام تقی‌زاده (سرپرست معاونت ورزش اداره کل ورزش و جوانان)، مرتضی تاج‌مهر (رئیس هیئت استان) و جمعی از مسئولان ورزشی به ۱۵ نفر از حضوریافتگان به قید قرعه جوایزی اهدا گردید.