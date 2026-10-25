مدیرکل آموزش و پرورش مازندران از افزایش پروژه‌های طرح توسعه عدالت آموزشی استان به ۱۴۰ پروژه خبر داد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، فریدون کلبادی‌نژاد مدیرکل آموزش و پرورش مازندران، در آیین افتتاح دبستان شهید حسن عابدزاده در روستای درزی‌کلا بخش دابودشت، با اشاره به آغاز گام دوم عدالت آموزشی مازندران با ۱۴۰ پروژه در استان، اظهار کرد: توسعه فضا‌های آموزشی مازندران با افزایش پروژه‌های نوسازی و بهسازی مدارس وارد مرحله جدیدی می‌شود.

وی افزود: این طرح با مشارکت خیران و همراهی مردم، علاوه بر بهبود شرایط تحصیل دانش‌آموزان، زمینه احداث و تجهیز بیش از یک‌هزار کلاس درس را فراهم خواهد کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با اشاره به نقش مشارکت مردمی در توسعه زیرساخت‌های آموزشی بیان کرد: مدرسه روستای درزی‌کلا با ۶ کلاس درس در زمینی به مساحت ۹۰۰ مترمربع با زیربنای ۴۰۰ مترمربع، طی ۶ ماه با مشارکت خیران و همراهی اهالی روستا بازسازی شد.

وی با قدردانی از مشارکت مردم در بازسازی این واحد آموزشی افزود: همراهی اهالی درزی‌کلا برای فراهم کردن فضای مناسب تحصیل فرزندانشان، ظرفیت ارزشمند مشارکت اجتماعی در توسعه مدارس را نشان می‌دهد.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با اشاره به روند اجرای طرح توسعه عدالت آموزشی در استان بیان کرد: در مرحله نخست این طرح، با همت استاندار مازندران، نوسازی و بهسازی ۱۱۰ مدرسه هدف‌گذاری شد که تاکنون بیش از ۸۰ درصد این واحد‌ها تحویل شده‌اند.

تحصیل ۵۲۲ هزار دانش‌آموز در مدارس مازندران

کلبادی‌نژاد ادامه داد: پروژه‌های باقی‌مانده نیز تا پایان سال جاری به مردم و دانش‌آموزان تحویل داده می‌شوند و در گام دوم طرح، با مشارکت خیران، تعداد پروژه‌ها به ۱۴۰ مورد افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه در مرحله نخست برای ۱۱۰ پروژه، ایجاد ۷۰۰ کلاس درس پیش‌بینی شده بود، گفت: با اجرای گام دوم، ظرفیت کلاس‌های درس در مجموع پروژه‌ها به بیش از یک‌هزار کلاس افزایش می‌یابد.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با اشاره به گستردگی نظام آموزشی استان اظهار کرد: بیش از ۵۲۲ هزار دانش‌آموز در ۲۳ هزار کلاس درس و چهار هزار و ۲۰۰ مدرسه مازندران مشغول تحصیل هستند؛ آماری که ضرورت توسعه و بهسازی فضا‌های آموزشی متناسب با نیاز دانش‌آموزان را نشان می‌دهد.

کلبادی‌نژاد همچنین بر ضرورت گسترش مشارکت خیران در مدرسه‌سازی و مدرسه‌یاری تأکید کرد و افزود: جشنواره‌های خیران در شهرستان‌ها و مناطق مختلف استان در حال برگزاری است و تلاش می‌شود با استفاده از ظرفیت مجامع خیران و اولیای دانش‌آموزان، زمینه مشارکت بیشتر مردم در مدیریت و پشتیبانی از مدارس فراهم شود.

وی درمورد جلوگیری از بازماندن کودکان از تحصیل را از اولویت‌های آموزش و پرورش استان دانست و خاطرنشان کرد: با همکاری کمیته امداد، بهزیستی، خیران و دستگاه‌های مرتبط، شناسایی و حمایت از کودکان کار و بازمانده از تحصیل دنبال می‌شود تا هیچ کودکی در مازندران از فرصت آموزش محروم نماند.