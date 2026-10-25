به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ، رئیس جمهوری دموکرات پیشین آمریکا در یک گردهمایی انتخاباتی در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره (سوم نوامبر/ ۱۲ آبان) در سخنانی گفت: «ترامپ تصمیم گرفت جنگی بی دلیل را آغاز کند؛ جنگی که هیچ‌کس خواهان آن نبود و هیچ‌کس به آن رای نداده بود.»

اوباما به توجیه‌های ترامپ در تجاوز به ایران پرداخت و افزود: استدلال اولیه این بود که ما وارد عمل می‌شویم تا آنها را وادار کنیم برنامه هسته‌ای و تسلیحات هسته‌ای خود را کنار بگذارند، اما واقعیت این بود که ایران سلاح هسته‌ای نداشت چرا که من توافقی را برقرار کرده بودم که همگان اذعان داشتند مانع از دستیابی آنها به سلاح‌های هسته‌ای می‌شود.

رئیس جمهوری پیشین آمریکا تصریح کرد: برای انجام این کار، حتی لازم نبود یک موشک شلیک کنم؛ تنها کافی بود وارد مسیر دیپلماسی شوم.

اوباما خطاب به شرکت کنندگان در این گردهمایی افزود: هفت ماه از جنگ علیه ایران گذشته است، اوضاع چطور پیش می‌رود؟ هفت ماه پس از آنکه [ترامپ]اعلام پیروزی کرد. به متحدان و پایگاه‌های ما حمله شده است. آمریکایی‌ها کشته و صد‌ها آمریکایی نیز مجروح شده‌اند.

رئیس جمهوری پیشین دموکرات آمریکا اضافه کرد: ذخایر موشکی آمریکا تحلیل رفته و حالا ایران بر تنگه هرمز، جایی‌که نفت از آن عبور می‌کند و به بازار‌های جهانی می‌رسد، حق وتو پیدا کرده است.

اوباما تصریح کرد: دلیل بالارفتن قیمت نفت همین است؛ هیچ‌کس در این مورد تردیدی ندارد. دلیل گران شدن گازوئیل و افزایش قیمت تقریبا همه‌چیز، همین است.