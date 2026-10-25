فیلم‌های سینمایی «ماه عسل» و «واحد ۳۶» از شبکه نمایش، مجموعه «فرار از زندان»، از شبکه تماشا پخش می‌شود و نخستین نشان فصل دوم مجموعه «روشنایی شب»، هم رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «ماه عسل» به کارگردانی حجت‌الله سیفی محصول سال ۱۳۷۱، امشب ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش و دوشنبه ۴ آبان در ساعت های ۵ و ۱۳ بازپخش می شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: مهندس رادمنش که پیش‌بینی شده مرگش نزدیک است، با دختر جوانی به نام پری ازدواج می‌کند تا بعد از مرگش ثروتش به دست او بیفتد. اما رادمنش بهبود می‌یابد و پری و برادرش بهروز نگران نقشه او می‌شوند. روزی رادمنش ناپدید می‌شود و پلیس به دنبال او می‌گردد...

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان جمشید مشایخی، ولی شیراندامی، رضا رویگری و عباس محبوب را نام برد.

فیلم سینمایی «واحد ۳۶» به کارگردانی اولیویه مارشال و نویسندگی فرانک تالیه محصول ۲۰۲۵، امشب ساعت ۱۹ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: آنتوان سردا، افسر پلیس با تجربه، اما سرکش، پس از یک اقدام انضباطی از واحد نخبه ضد گانگستر پاریس، معروف به «جوخه ۳۶» یا «باستیون ۳۶»، به واحد ضد جرائم منتقل می‌شود. این تنزل رتبه او را از همکاران سابقش و رهبر کاریزماتیک آنها، سامی بلقائم، دور می‌کند. شش ماه بعد، زمانی که دو تن از افسران جوخه سابقش به طرز مشکوکی کشته می‌شوند و نفر سوم ناپدید می‌گردد، آنتوان نمی‌تواند بی‌تفاوت بماند. فیلم جوخه ۳۶ ماجرای تحقیقات شخصی و غیرمجاز آنتوان را دنبال می‌کند. او با وجود مخالفت مافوق‌هایش، شروع به کندوکاو در گذشته تاریک جوخه خود می‌کند و به تدریج پرده از یک رقابت تلخ پلیسی، فساد ریشه‌دار و توطئه‌ای خطرناک برمی‌دارد...

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان توفیق جلاب، ایوان آتال، ویکتور بلموندو، سوفیانه گوئراب و نیکولاس وانچسکی را نام برد.

علاقمندان به فیلم‌های جنایی می‌توانند «واحد ۳۶» را امشب ساعت ۱۹ از شبکه نمایش تماشا کنند.

در پی استقبال مخاطبان از نظرسنجی شبکه تماشا و انتخاب مجموعه «فرار از زندان» با ۵۲ درصد آرا، این مجموعه تلویزیونی از چهارشنبه ۶ آبان ساعت ۲۱ از این شبکه پخش و روز بعد در ساعت‌های ۵ و ۱۲ بازپخش می شود.

در این نظرسنجی، مجموعه های «فرار از زندان»، «دوران کهن»، «رودخانه برفی» و «اسب سیاه» به‌عنوان گزینه‌های انتخاب مخاطبان معرفی شدند.

«فرار از زندان»، داستان دو برادر است که یکی از آنها به جرم قتلی که انجام نداده به اعدام محکوم شده و برادرش خود را به زندان می‌اندازد تا با استفاده از نقشه‌ای که قبلا طراحی کرده او را از زندان فراری دهد...

این مجموعه به کارگردانی پل شیورینگ، یکی از پربیننده‌ترین و ماندگارترین آثار تلویزیونی دهه‌ی ۲۰۰۰ به‌شمار می‌رود.

از بازیگرانی که در این مجموعه به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان دامینیک پرسل، ونتورت میلر، رابین تونی، پیتر استورماره، آمائوری نولاسکو و مارشال آلمن را نام برد.

نخستین نشان فصل دوم مجموعه «روشنایی شب»، محصولی از سیمافیلم، به کارگردانی محمود معظمی و تهیه‌کنندگی بهروز مفید و مصطفی رضوانی و نویسندگی عباس نعمتی رونمایی شد. فصل جدید این مجموعه از دوشنبه ۴ آبان‌ از شبکه یک پخش می شود.

فصل نخست «روشنایی شب» روایت یک گروه عملیاتی به مدیریت «سبحان» بود که در پی مقابله با پرونده‌های جاسوسی و خرابکارانه، به شبکه‌ای به سرکردگی «راموس» رسیدند، مسیری که در فصل دوم با پرونده‌ها و مأموریت‌های تازه ادامه پیدا می‌کند.

رویا نونهالی، پرویز فلاحی‌پور، خاطره اسدی، محسن غفاری، علیرام نورایی، ایرج نوذری، مجید مشیری، علی جلالی، سعید رضایی، عبدالحلیم تقلبی، تایا پسترتسووا، پروین ملکی، حسن ولیخانی، آرمیتا مرادی، مریم نیک‌رفتار، سایان کارگری، منصور نوری، بهنام عموخلیل، بشیر نیکزادو حسین حبیبی، از جمله بازیگران فصل دوم این مجموعه هستند.

مجموعه «روشنایی شب» روز‌های زوج، ساعت ۲۲:۱۵ پخش می‌شود.