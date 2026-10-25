به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، از ابتدای امسال تاکنون ۱۲ مورد آتش‌سوزی در مراتع و مناطق جنگلی سردشت ثبت شده که بیش از ۷۵ هکتار از عرصه‌های طبیعی این شهرستان را تحت تأثیر قرار داده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سردشت با اعلام این خبر گفت: پارسال نیز ۴۷ فقره آتش‌سوزی در مراتع و جنگل‌های سردشت و میرآباد رخ داد که در پی آن بیش از ۴۵۰ هکتار از این عرصه‌ها در آتش سوخت.

روز گذشته هم آتش‌سوزی در جنگل‌های بلوط حاشیه روستای شینوه رخ داد که با اطلاع‌رسانی سریع و حضور نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی و همکاری دوستداران جنگل و جوامع محلی مهار شد.

به گفته خضریان، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سردشت، در این حادثه حدود نیم هکتار از جنگل‌های متراکم حاشیه روستای شینوه طعمه حریق شد.

خضریان با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در احیای عرصه‌های آسیب‌دیده افزود: آموزش دامداران برای کمک به بازسازی مراتع سوخته و همکاری مردم و دستگاه‌های مسئول در حفاظت از منابع طبیعی ضروری است.

وی با اشاره به برخورداری سردشت از پوشش جنگلی ارزشمند و رویشگاه‌های گسترده بلوط زاگرس، از گردشگران، مسافران و روستاییان خواست با توجه به خشک شدن علوفه‌ها و افزایش خطر آتش‌سوزی، نکات ایمنی را هنگام روشن کردن آتش رعایت کنند و از خاموش شدن کامل آن پیش از ترک محل مطمئن شوند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سردشت همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده آتش‌سوزی در مراتع و جنگل‌ها، موضوع را از طریق شماره ۱۵۰۴ ندای منابع طبیعی اطلاع دهند.