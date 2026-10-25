رئیس اداره حفاظت محیط زیست هندیجان از تخریب یک باب کوخه شکار و آزادسازی دو قطعه پرنده در جریان گشت و کنترل مأموران محیط زیست این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن شعبانی اظهار کرد: مأموران این اداره با هدف پیشگیری از شکار و صید غیرمجاز پرندگان شکاری و وحشی و حفاظت از گونه ارزشمند هوبره، مناطق تحت مدیریت و حوزه استحفاظی شهرستان را مورد پایش و کنترل قرار دادند.

وی افزود: این گشت حفاظتی در محدوده‌های اطراف پشت شهرک صنعتی، خیط شلیش و میال انجام شد که طی آن، یک باب کوخه شکار شناسایی و تخریب شد و دو قطعه پرنده شامل یک قطعه سمانه و یک قطعه کبوتر باغی نیز آزادسازی شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست هندیجان ادامه داد: مأموران در ادامه گشت و کنترل، یک رشته تله زنده‌گیری هوبره به طول تقریبی ۵۰۰ متر را شناسایی و تخریب کردند.

وی تصریح کرد: گشت‌زنی و پایش مستمر مناطق تحت پوشش با هدف مقابله با شکار و صید غیرمجاز و صیانت از حیات‌وحش ادامه دارد.