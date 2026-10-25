سرپرست وزارت نفت با بیان اینکه رایزنی گازی ایران با اعضای مجمع کشور‌های صادرکننده گاز در مسکو پیگیری می‌شود، گفت: توسعه میادین و تبادل گازی، محور همکاری‌های نفتی ایران و روسیه از رویکرد‌های اصلی تعامل با این کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حمید بورد در آستانه سفر به مسکو برای شرکت در هشتمین نشست سران مجمع کشور‌های صادرکننده گاز اظهارداشت: هم مواضعمان را در این نشست اعلام می‌کنیم و هم نشست‌های دوجانبه با وزرای مربوطه خواهیم داشت. درباره همکاری‌های فی‌مابین هم حتما مذاکراتی خواهیم داشت.

وی افزود: باید هم موضوع حفظ زیرساخت‌ها را در جنگ‌ها بررسی و هم موضوع مبادلات گازی با کشور‌ها را پیگیری کنیم. همچین باید برای ایجاد بازار مشترک و اتخاذ سیاست‌های یکسان در حوزه صادرات در دنیا بحث و گفت‌و‌گو داشته باشیم

بورد ادامه داد: با مقام‌های شرکت‌های روس روابط خوبی داریم؛ برای توسعه میادین با آنها قرارداد داریم و درباره تبادل گازی هم در حال گفت‌و‌گو هستیم.