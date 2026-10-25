در نشست با فرماندار اراک، ایجاد دبیرخانه پارلمان جوانان نخبه اراک در فرمانداری و تقویت مشارکت آنان در حکمرانی محلی مورد توافق قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرماندار شهرستان اراک، در نشستی صمیمی با بیش از ۱۰۰ نفر از جوانان نخبه شهرستان، مطالبات، دغدغه‌ها و پیشنهاد‌های آنان را شنید و درباره تقویت مشارکت جوانان در حکمرانی محلی گفت‌و‌گو کرد.

در این نشست، ایجاد دبیرخانه پارلمان جوانان نخبه اراک در فرمانداری، برگزاری نشست‌های فصلی پارلمان، تشکیل هیئت اندیشه‌ورز جوانان نخبه و راه‌اندازی کمیته‌های تخصصی متناسب با دانش، مهارت و علاقه‌مندی جوانان مورد توافق قرار گرفت.

همچنین، پیشنهاد دانشجویان رشته سینما برای برگزاری جشنواره فیلم کوتاه با استقبال فرماندار اراک مواجه شد و به تصویب رسید.

عبدالرضا حاج‌علی‌بیگی با تأکید بر ضرورت کاهش فاصله میان جوانان و مسئولان افزود: ارتباط با نسل جوان نباید به نشست‌های مقطعی محدود شود؛ بلکه باید بستر‌های پایداری برای گفت‌و‌گو، تبادل نظر و مشارکت جوانان در تصمیم‌سازی و حل مسائل شهرستان فراهم شود.

حاج‌علی‌بیگی گفت: بهره‌گیری از دانش، خلاقیت و اندیشه‌های نو جوانان می‌تواند به شناسایی بهتر مسائل و ارتقای کیفیت حکمرانی محلی کمک کند.