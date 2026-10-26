به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کارشناس زراعت جهاد کشاورزی شهرستان فریدونشهر گفت: در سال زراعی جاری حدود ۹۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی این شهرستان زیر کشت لوبیا رفته است و پیش بینی می‌شود ۲ هزار و ۷۰۰ تن محصول برداشت شود.

مهدی مقدسی انواع لوبیای کشت شده در شهرستان فریدونشهر را لوبیا چیتی، لوبیا قرمز، لوبیا سفید و لوبیا سبز عنوان کرد وافزود: مهمترین ارقام لوبیای کشت شده در شهرستان ارقام صالح، کوشا، پاک و یاقوت است و برداشت محصول تا نیمه آبان ادامه دارد.

وی متوسط برداشت محصول لوبیا در شهرستان فریدونشهر در هر هکتار را ۳هزار تن بیان کرد و گفت: لوبیای تولیدی شهرستان علاوه بر مصرف داخل شهرستان به شهر‌ها و استان‌های همجوار ارسال می‌شود.

کارشناس زراعت جهادکشاورزی فریدونشهر با بیان اینکه استفاده از سامانه‌های نوین آبیاری همچون نوار تیپ در کشت لوبیا صرفه جویی ۵۰ درصدی مصرف آب را به دنبال داشته افزود: استفاده بهینه از آب، رسیدن سریع آب به ریشه گیاه و کاهش رشد علف هرز از مزیت‌های استفاده از نوار تیپ در کشت محصولات کشاورزی است.