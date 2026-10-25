به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ، مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی با اشاره به افزایش مصرف گاز هم‌زمان با کاهش دمای هوا گفت: مصرف گاز استان در شبانه‌روز گذشته، بدون احتساب نیروگاه‌ها و صنایع سیمان و فولاد، به حدود ۲ میلیون و ۱۷۰ هزار مترمکعب رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۶.۵ درصد افزایش داشته است.

محمودی افزود: با توجه به ناترازی تولید و مصرف گاز در کشور، مدیریت مصرف و رعایت توصیه‌های صرفه‌جویی از سوی مردم برای عبور پایدار از فصل سرد ضروری است.

وی افزود: با توجه به از دست رفتن بخشی از ظرفیت تولید گاز کشور در پی حوادث و اقدامات خرابکارانه در پایان سال گذشته و با وجود تلاش‌های انجام‌شده برای بازگرداندن بخشی از این ظرفیت، ضرورت مدیریت مصرف در فصل سرد امسال بیش از گذشته احساس می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی، با تأکید بر نقش مردم در مدیریت مصرف انرژی گفت: تنظیم دمای منازل بین ۱۸ تا ۲۰ درجه، تنظیم دمای پکیج روی ۵۰ تا ۶۰ درجه و استفاده از لباس گرم، از جمله راهکار‌هایی است که می‌تواند به کاهش مصرف گاز کمک کند.

محمودی همچنین از اجرای طرح‌های زیرساختی برای تقویت شبکه گاز استان خبر داد و افزود: خط انتقال گاز ۳۶ اینچی نهبندان به سربیشه در دست اجراست و پیش‌بینی می‌شود این طرح تا پیش از پایان آبان به بهره‌برداری برسد.

وی گفت: بهره‌برداری از این خط انتقال، پایداری شبکه گاز خراسان جنوبی را افزایش می‌دهد؛ با این حال، با توجه به ناترازی تولید و مصرف در کشور، صرفه‌جویی همچنان ضرورتی جدی است.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی با اشاره به شرایط دشوار تأمین گاز در برخی استان‌ها، از جمله گلستان، خراسان شمالی و مازندران، افزود: مدیریت مصرف در استان‌ها می‌تواند به تأمین پایدار گاز در مناطق در معرض محدودیت کمک کند.

محمودی در پایان از اجرای برنامه‌های فرهنگی و ترویجی برای اصلاح الگوی مصرف خبر داد و از مردم خواست با پیوستن به پویش‌های صرفه‌جویی، شرکت گاز را در عبور از زمستان با کمترین چالش همراهی کنند.