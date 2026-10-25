معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد از اجرای طرح جامع و سراسری آمادگی زمستانه خبر داد و تأکید کرد: راهداری استان یزد با بسیج تمامی امکانات و استقرار تیم‌های عملیاتی در نقاط بحرانی، با تمام توان به استقبال زمستان می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، حامد معتمدی در تشریح جزئیات اقدامات برای مقابله با شرایط جوی پیش‌رو و تضمین ایمنی تردد در محور‌های مواصلاتی، از بازدید‌های میدانی مستمر و آسیب‌شناسی دقیق نیاز‌های راهدارخانه‌ها خبر داد و گفت: به منظور ارتقای ضریب ایمنی سفر‌ها و جلوگیری از انسداد شریان‌های اصلی و فرعی، تمامی تمهیدات لازم از ماه‌ها قبل برنامه‌ریزی و عملیاتی شده است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد افزود: عملیات اورهال (بازآماد) و آماده‌سازی ماشین‌آلات سنگین و نیمه‌سنگین راهداری زمستانه شامل انواع لودرها، گریدرها، نمک‌پاش‌های مکانیزه و برف‌روب‌ها با سرعت و دقت در حال اجرا است. در همین راستا، قرارداد‌های تخصصی تعمیر و نگهداری این ناوگان با اعتباری بالغ بر ۴ میلیارد تومان با پیمانکاران ذی‌صلاح منعقد شده تا دستگاه‌های مزبور در بالاترین سطح آمادگی فنی قرار گیرند.

معتمدی با تأکید بر اهمیت تأمین تجهیزات مورد نیاز راهداری زمستانه تصریح کرد: تاکنون حدود ۴ هزار تن نمک و شن در انبار‌های سراسر استان یزد دپو شده است. علاوه بر این، مراحل اداری و انعقاد قرارداد جدید خرید شن و نمک با اخذ مجوز‌های لازم و با تخصیص بودجه‌ای بالغ بر ۵ میلیارد تومان در حال پیگیری و اجرا است تا هیچ‌گونه کمبودی در این زمینه احساس نشود.

وی همچنین به مقوله تأمین سوخت پایدار اشاره کرد و گفت: با هماهنگی‌های صورت‌گرفته، تمامی شهرستان‌های استان یزد نسبت به ذخیره‌سازی سوخت گازوئیل مورد نیاز ماشین‌آلات و تاسیسات از محل سهمیه مدیریت بحران اقدام کرده و این روند همچنان ادامه دارد.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد با اشاره به مشخصات جغرافیایی و نقاط حادثه‌خیز و برف‌گیر استان یزد، خاطرنشان کرد: ۷ گردنه برف‌گیر به طول مجموع ۵۲ کیلومتر در جاده‌های استان یزد شناسایی شده که تیم‌های عملیاتی راهداری پیش از آغاز بارش‌ها در این نقاط مستقر شده‌اند. گردنه‌های کلیدی علی‌آباد، سخوید، ده‌بالا، رباط پشت‌بادام، خود، گلویک و کرمانشاهان، از مهم‌ترین محور‌هایی هستند که پایش شبانه‌روزی و استقرار گروه های راهداری در آنها با جدیت دنبال می‌شود.

معاون راهداری در پایان با اشاره به پشتوانه انسانی این طرح یادآور شد: هم‌اکنون ۱۰۸ نفر اپراتور متخصص ماشین‌آلات نگهداری زمستانه به همراه ۴۸ نفر راهدار عملیاتی زبده، در قالب تیم‌های واکنش سریع آماده‌اند تا با حضور به‌موقع در جاده‌ها، ایمنی، روانی و پایداری تردد را برای رانندگان و مسافران به ارمغان بیاورند.