این اثر، با تمرکز بر گزارش‌های زبان معیار خبر ۲۰:۳۰ شبکه دو نشان می‌دهد که رسانه ملی چگونه می‌تواند از نقش صرف اطلاع‌رسانی فراتر رود و به عاملی اثرگذار در پاسداشت زبان معیار و فرهنگ‌سازی زبانی تبدیل شود.

به همت مرکز تحقیقات صداوسیما،

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز تحقیقات سازمان صداوسیما در این پژوهش، به یکی از دغدغه‌های مهم فرهنگی امروز، یعنی پیوند زبان فارسی، رسانه و هویت ملی می‌پردازد.

نتایج پژوهش حاکی از آن است که گزارش‌های زبان معیار بخش خبری ۲۰:۳۰ شبکه دو، با هدف پاسداشت زبان فارسی و جلوگیری از به‌کارگیری واژگان بیگانه و فرهنگ‌سازی رسانه‌ای در این باره، قدم به عرصه گذاشته است.

براساس این پژوهش، گزارش های زبان معیار به مرور، از رویکرد فقط اطلاع‌رسانی به سمت مطالبه‌گری فعال برای حفظ هویت زبانی پیش رفته و در کنار معرفی معادل‌های فارسی واژگان بیگانه، اهتمام ویژه‌ای به تأثیر گفتار مسئولان و رسانه‌ها بر زبان معیار داشته است.

پخش گزارش زبان معیار، از بیستم دی 1400 در بخش خبری بیست و سی شبکه دوم سیما آغاز شده است و همچنان ادامه دارد .