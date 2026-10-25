یک شرکت دانش‌بنیان کشت و دامداری در اصفهان، صادرات رسمی جنین‌های آزمایشگاهی تولیدشده به روش IVF و تلیسه‌های اصلاح‌نژادی ایرانی را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل این شرکت گفت: این اقدام برای تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان، توسعه صادرات غیرنفتی، افزایش درآمد‌های ارزی و معرفی توانمندی‌های ژنتیکی صنعت دامپروری ایران به بازار‌های بین‌المللی اجرا شده است.

نیما صادقی با اشاره به ظرفیت‌های این شرکت در حوزه اصلاح نژاد و فناوری‌های نوین تولیدمثل دام افزود: فناوری تولید جنین‌های آزمایشگاهی در کشور به مرحله‌ای رسیده است که می‌توان از آن به‌عنوان محصولی ارزشمند و دارای مزیت رقابتی در بازار‌های داخلی و خارجی استفاده کرد.

وی گفت: صادرات محصولات ژنتیکی، علاوه بر عرضه محصول، نشان‌دهنده توانمندی‌های علمی، فناوری و دانش بومی متخصصان ایرانی است و می‌تواند زمینه توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در صنعت دامپروری کشور را فراهم کند.