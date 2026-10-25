به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، رئیس شیلات شهرستان میناب گفت: امسال چهار شناور از بندر کلاهی میناب برای صید ماهی هور به آب‌های دور سفر کرده‌اند که تاکنون یک شناور پس از ۴۰ روز دریانوردی با صید ۸۰ تن در اسکله صیادی بندر سیریک پهلو گرفت.

معین دهقانی افزود: صیادان به دلیل نبود زیر ساخت لازم در بندر صیادی کلاهی شهرستان میناب، صید‌های خود را در بندر چندمنظوره سیریک تخلیه کردند.

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وی پیش بینی کرد صیادان بیش از ۴۰۰ تن ماهی در آب‌های دور صید کنند.

رئیس شیلات شهرستان میناب گفت: ماهی‌های صید شده علاوه بر تامین نیاز بازار برای تامین مواد اولیه کارخانه‌های تولید کنسرو تن ماهی ارسال می‌شود.

در شهرستان میناب بیش از دو هزار صیاد با ۶۸۰ شناور صیادی شامل قایق و لنج مشغول فعالیت هستند.