به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، حسین هوشمند رئیس پژوهشکده آبزی‌پروری آب‌های جنوب کشور با اشاره به اهمیت راهبردی آب‌های غربی استان در مجاورت خور موسی گفت: بر اساس بررسی‌های دقیق محققان این پژوهشکده و نتایج گشت‌های تحقیقاتی، صید میگوی سفید در صیدگاه‌های لیفه - بوسیف، خوریات واسطه و درویش از تاریخ یک آبان سال جاری به مدت یک ماه برای شناور‌های استان خوزستان آزاد اعلام شد.

او تفزود: تنوع بالای آبزیان در این صیدگاه‌ها، مدیریت صحیح و علمی را ضروری می‌سازد، لذا اعمال محدودیت‌ها یا اعلام آزادی صید، همواره با هدف جلوگیری از صید بی‌رویه و حفاظت از ذخایر و نوزادان ماهی‌ها و میگو‌ها صورت می‌گیرد تا تداوم بهره‌برداری از این منابع تضمین شود.

هوشمند ادامه داد: انجام گشت‌های تحقیقاتی مستمر و جمع‌آوری اطلاعات در فصول مختلف سال برای تعیین دقیق زمان ممنوعیت و آزادی صید، از پروژه‌های حاکمیتی و کلیدی پژوهشکده آبزی‌پروری آب‌های جنوب کشور است که هر ساله با هدف بهینه‌سازی مدیریت صید در تمامی صیدگاه‌های استان انجام می‌شود.