هفته ۱۰ فوتبال لیگای اسپانیا / آتلتیکو به دو قدمی بارسا رسید

هفته ۱۰ فوتبال لیگای اسپانیا / آتلتیکو به دو قدمی بارسا رسید

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

رایو وایکانو ۰ - ۳ الچه

راسینگ سانتاندر ۲ - ۱ اسپانیول

والنسیا ۱ - ۲ ویارئال

آتلتیکومادرید ۱ - ۰ دپورتیوو لاکرونیا (گل: خولین آلبارس در دقیقه ۴۸)

* برنامه - یک شنبه ۳ آبان:

آتلتیک بیلبائو - ختافه

سلتاویگو - رئال بتیس

رئال سوسیداد - لوانته

بارسلونا - رئال مادرید (داربی اسپانیا یا داربی ال کلاسیکو)

در تاریخ داربی اسپانیا که از سال ۱۹۰۲ سابقه برگزاری دارد، دو تیم تا کنون ۳۰۷ بار به مصاف هم رفته‌اند که رئال مادرید ۱۱۲ بار و بارسلونا ۱۳۱ بار به پیروزی رسیده‌اند. در این بازی‌ها بارسلونا ۵۴۷ گل و رئال ۵۰۰ گل به ثمر رسانده‌اند. در تاریخ این داربی سرخیو بوسکتس هافبک اسپانیایی بارسلونا با حضور در ۴۸ دیدار و لیونل مسی فوق ستاره آرژانتینی بارسلونا با زدن ۲۶ گل رکورد دار هستند.

* دوشنبه ۴ آبان:

سویا - اوساسونا

- در جدول لیگا تیم بارسلونا با ۲۷ امتیاز در صدر است و تیم‌های آتلتیکومادرید با ۲۵، رئال مادرید با ۲۱ و رئال بتیس با ۱۹ امتیاز دوم تا چهارم هستند.