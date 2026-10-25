مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو از ابلاغ ضوابط توزیع فرآورده‌های سلامت‌محور در داروخانه‌های تحت گذار پس از فوت مؤسس خبر داد و گفت: توزیع این فرآورده‌ها با توجه به مهلت قانونی تعیین‌شده و بر اساس سوابق فعالیت و موجودی داروخانه مدیریت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اکبر عبداللهی‌اصل مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو گفت: بر اساس ضوابط مربوط، فعالیت داروخانه‌های مشمول این شرایط پس از پایان مهلت قانونی ۲۴ماهه برای تعیین تکلیف فرآورده‌های موجود، فاقد وجاهت قانونی است؛ ازاین‌رو، توزیع دارو در این داروخانه‌ها باید متناسب با مهلت باقی‌مانده مدیریت شود.

وی افزود: توزیع فرآورده‌ها در بازه‌های شش‌ماهه، منوط به بررسی موجودی، سوابق ثبت و استعلام وضعیت داروخانه در سامانه تی‌تک از سوی معاونت غذا و داروی دانشگاه مربوطه است. همچنین شرکت‌های پخش باید سقف تأمین را بر اساس سوابق واقعی داروخانه و در چارچوب مهلت‌های مجاز تعیین کنند.

مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو تأکید کرد: در شش ماه پایانی مهلت قانونی، توزیع فرآورده‌های سلامت‌محور به این داروخانه‌ها به‌طور کامل متوقف می‌شود.

اجرای این ضوابط با هدف ساماندهی توزیع، رعایت مهلت‌های قانونی و پیشگیری از بروز مشکلات نظارتی در داروخانه‌های تحت گذار ضروری است.