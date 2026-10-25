رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی از سازش در ۵۳ پرونده حقوقی، کیفری و خانوادگی در شهرستان‌های زیرکوه، درمیان، بیرجند و فردوس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ، رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: گسترش فرهنگ صلح و سازش، استفاده از ظرفیت میانجی‌گری و تقویت روحیه گذشت، نقش مؤثری در کاهش اختلافات و تحکیم آرامش اجتماعی دارد.

محمدجعفر عبداللهی، با اشاره به عملکرد شورا‌های حل اختلاف استان در زمینه ترویج فرهنگ صلح و سازش افزود: استفاده از ظرفیت‌های قانونی شورا‌های حل اختلاف، معتمدان محلی و صلح‌یاران، زمینه مناسبی برای حل‌وفصل اختلافات از طریق گفت‌و‌گو و تفاهم فراهم می‌کند و از تداوم خصومت‌ها، افزایش هزینه‌های رسیدگی و شکل‌گیری اختلافات جدید جلوگیری می‌کند.

وی با اشاره به عملکرد شورا‌های حل اختلاف در مهر سال جاری افزود: در شهرستان زیرکوه، از مجموع ۴۷ پرونده ورودی به شورای حل اختلاف در این ماه، ۴۱ پرونده به صلح و سازش منتهی شده است که نشان‌دهنده تحقق حدود ۸۷ درصدی سازش در پرونده‌های ورودی این شهرستان است.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: این آمار بیانگر ظرفیت قابل توجه شورا‌های حل اختلاف در ایجاد تفاهم میان طرفین دعوا و حل اختلافات از مسیر توافق است.

عبداللهی با اشاره به آثار گذشت و بخشش در تحکیم بنیان خانواده و تقویت پیوند‌های اجتماعی گفت: در چارچوب پویش مردمی «به حرمت حضرت زهرا (س) می‌بخشم»، یک پرونده مطالبه مهریه به ارزش پنج میلیارد ریال در شهرستان درمیان، با تلاش و میانجی‌گری اعضای شورای حل اختلاف به صلح و سازش انجامید.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سایر حوزه‌های قضایی استان افزود: در هفته سوم مهر، اعضا و کارکنان حوزه ۱۶ شورای حل اختلاف شهرستان بیرجند با برگزاری جلسات میانجی‌گری و جلب رضایت طرفین، هفت پرونده کیفری و اختلافی را به سازش رساندند.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: این پرونده‌ها با موضوعاتی از جمله تخریب، تهدید، توهین، نزاع، ضرب‌وجرح و اختلافات خانوادگی همراه بود که با گفت‌و‌گو، رفع سوءتفاهم‌ها و تلاش برای جلب رضایت طرفین، به مصالحه انجامید.

عبداللهی همچنین از سازش در پنج پرونده حقوقی و کیفری در حوزه اول شورای حل اختلاف شهرستان فردوس خبر داد و افزود: این پرونده‌ها با موضوعاتی از جمله مطالبه وجه، توهین، تهدید و تخریب، هم‌زمان با اجرای پویش «به احترام حضرت زهرا (س) می‌بخشم» و با تلاش اعضا و صلح‌یاران این حوزه، از طریق توافق و مصالحه طرفین مختومه شد.

وی در پایان با قدردانی از تلاش اعضای شورا‌های حل اختلاف، صلح‌یاران، معتمدان و مصلحان اجتماعی، بر استمرار اقدامات فرهنگی و میانجی‌گرانه برای گسترش فرهنگ عفو و گذشت و فراهم‌کردن زمینه حل‌وفصل اختلافات در چارچوب قانون تأکید کرد.