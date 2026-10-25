به گزارش خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، رئیس سازمان هواشناسی کشور از ثبت بارش‌های مهرماه در سطحی ۴ درصد بالاتر از میانگین بلندمدت خبر داد و اعلام کرد پیش‌بینی بارش‌های بیش از نرمال در آبان نیز همچنان پابرجاست.

سحر تاج بخش مسلمان بر ضرورت آمادگی برای مقابله با سیلاب‌های ناگهانی تأکید کرد.

استان گلستان نیز با ثبت ۲۸ میلی‌متر بارش، پربارش‌ترین استان کشور در نخستین ماه پاییز شد.

سعید حاجی زاده گزارش می‌دهد: