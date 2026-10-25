به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ هزاران نفر در تل آویو و در آستانه انتخابات علیه نخست وزیر رژیم صهیونیستی تظاهرات کردند و خواستار تشکیل کمیسیون مستقل تحقیق درباره شکست امنیتی اسرائیل در حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ شدند.

تظاهرکنندگان ضمن اعتراض به سیاست‌ها و عملکرد بنیامین نتانیاهو، با سر دادن شعار‌های تندی، نارضایتی خود را نسبت به سیاست‌های کابینه رژیم صهیونیستی ابراز کردند و خواستار استعفای نخست وزیر شدند. این تظاهرات سه روز پیش از انتخابات کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی برگزار شد و شماری از سران احزاب مخالف نتانیاهو در آن حضور یافتند.