فرآیند سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ به روش ثبتی ـ مبناگذار در کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد.

آغاز سرشماری عمومی نفوس و مسکن در کهگیلویه و بویراحمد

آغاز سرشماری عمومی نفوس و مسکن در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، با آغاز فرآیند سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵، استاندار در نشست تخصصی این حوزه، بر اهمیت حیاتی دقت در ثبت آمار‌ها جهت برنامه‌ریزی‌های کلان دولتی تأکید کرد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به اینکه این سرشماری هر ۱۰ سال یک بار انجام می‌شود، گفت: دقت در آمارگیری، سنگ‌بنای تمامی برنامه‌ریزی‌های دولت است. اطلاعات استخراج شده از این فرآیند، مسیر توسعه را برای سال‌های آتی مشخص می‌کند.