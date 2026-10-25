آغاز سرشماری عمومی نفوس و مسکن در کهگیلویه و بویراحمد
فرآیند سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ به روش ثبتی ـ مبناگذار در کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد،
با آغاز فرآیند سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵، استاندار در نشست تخصصی این حوزه، بر اهمیت حیاتی دقت در ثبت آمارها جهت برنامهریزیهای کلان دولتی تأکید کرد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به اینکه این سرشماری هر ۱۰ سال یک بار انجام میشود، گفت: دقت در آمارگیری، سنگبنای تمامی برنامهریزیهای دولت است. اطلاعات استخراج شده از این فرآیند، مسیر توسعه را برای سالهای آتی مشخص میکند.
وی افزود: این مرحله از آمارگیری از یک تا ۳۰ آبان ماه ادامه دارد.