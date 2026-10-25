به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، سرهنگ سیدسعید عزیزی گفت: در پی شکایت جمعی از شهروندان مبنی بر حفر چاه‌های غیرمجاز و برداشت غیرقانونی از منابع آب زیرزمینی در یکی از روستا‌های حوزه استحفاظی پاسگاه عبدآباد، مأموران انتظامی با همراهی مسئولان اداره آب شیروان به محل اعزام شدند.

وی با بیان اینکه پس از بررسی‌های انجام‌شده، مشخص شد ۱۳ حلقه چاه غیرمجاز در منطقه حفر شده است که با هماهنگی‌های صورت‌گرفته، یک دستگاه پمپ آب جمع‌آوری و با همکاری آب منطقه‌ای و استفاده از تجهیزات مکانیزه، هر ۱۳ حلقه چاه مسدود شد، تأکید کرد: پلیس با هرگونه اقدام غیرقانونی که موجب آسیب به منابع آب زیرزمینی شود، در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.