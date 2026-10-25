به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، حجت الاسلام و المسلمین رضا نوری در نشست مشترک ویژه برنامه ایران جان با بیان اینکه برنامه ایران جان ویژه معرفی ظرفیت‌های گردشگری، صنایع، معادن، نیروی انسانی و بسیاری دیگر از ظرفیت‌های استان است از استاندار خراسان شمالی بابت تشکیل جلسات متعدد و فعال کردن کمیته‌های تخصصی در استان با هدف برنامه ریزی منظم ویژه این برنامه، قدردانی کرد.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از ظرفیت‌ها برای سرمایه گذاران ناشناخته مانده است که نیاز به تبیین و تشریح دارد، خاطر نشان کرد: نیاز‌ها و برخی محرومیت‌های استان در برنامه ایران جان به عنوان مطالبه‌ی استان مطرح‌خواهد شد که این امر توجه مسئولین را برای مرتفع کردن آن بیش از گذشته جلب خواهد کرد.