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از هفته دوم رقابتهای لیگ برتر هندبال مردان تیمهای نفت و گاز گچساران و سپاهان نوین اصفهان به مصاف هم رفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه وبویراحمد، هفته دوم سی و نهمین دوره رقابتهای لیگ برتر هندبال مردان باشگاههای کشور، امروز پیگیری شد.
در گچساران، تیم نفت و گاز این شهر میزبان سپاهان نوین اصفهان بود.
سپاهان نوین اصفهان که در هفته نخست شکست خورده بودند، شروع بهتری داشتند و با برتری ۱۶-۱۱ در نیمه نخست، راهی رختکن شدند.
در نیمه دوم، اما نفت و گاز گچساران با نمایشی حسابشده به بازی برگشت و در نهایت دو تیم به تساوی ۲۳ -۲۳ رضایت دادند تا امتیازات این دیدار تقسیم شود.
تیم نفت وگاز گچساران هم اکنون ۳ امتیازی است.