به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه وبویراحمد، هفته دوم سی و نهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور، امروز پیگیری شد.

در گچساران، تیم نفت و گاز این شهر میزبان سپاهان نوین اصفهان بود.

سپاهان نوین اصفهان که در هفته نخست شکست خورده بودند، شروع بهتری داشتند و با برتری ۱۶-۱۱ در نیمه نخست، راهی رختکن شدند.

در نیمه دوم، اما نفت و گاز گچساران با نمایشی حساب‌شده به بازی برگشت و در نهایت دو تیم به تساوی ۲۳ -۲۳ رضایت دادند تا امتیازات این دیدار تقسیم شود.

تیم نفت وگاز گچساران هم اکنون ۳ امتیازی است.