به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس مرکز جهاد کشاورزی بخش شمیل پیش‌بینی کرد: سطح زیر کشت این محصول به ۲ هزار و ۸۰۰ هکتار افزایش یابد.

مریم فامیل گفت: روستا‌های سرزه شمیل، پشت بند، خاروک، آل مهتریان، سنگ بهمن، بالولی، زمین سنگ و چاخرگ از مهمترین مناطق کشت پیاز در این بخش است.

وی افزود: تاکی، ریوبراوو، آسکورو، مینروا، نیکرسون و گونه محلی از رقم‌های کشت پیاز است.

کشت پیاز در منطقه شمیل از مهرماه آغاز شده و تا آذرماه ادامه دارد.

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رئیس مرکز جهاد کشاورزی بخش شمیل گفت: پیش‌بینی می‌شود با تولید ۴۵ تن محصول در هر هکتار، تا پایان فصل حدود ۱۲۶ هزار تُن پیاز برداشت شود.

فامیل افزود: برداشت محصول از بهمن شروع می‌شود و تا فروردین سال آینده ادامه دارد.