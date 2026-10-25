آیین سنتی مشکل‌گشا در روستای بیهود شهرستان قائنات، به‌دلیل برخورداری از ارزش‌های مردم‌شناختی و ریشه‌های اعتقادی و فرهنگی، در فهرست میراث معنوی کشور به ثبت رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مسئول ثبت میراث معنوی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی گفت: آیین مشکل گشا از سنت‌های دیرینه مردم روستای بیهود است که با مشارکت اهالی و به‌صورت نسل به نسل از والدین به فرزندان منتقل شده و همچنان جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ بومی منطقه دارد.

کاهنی افزود: مراسم مشکل‌گشا در شب‌های جمعه برگزار می‌شود و افرادی که با مسئله یا مشکلی روبه‌رو هستند، با نذر و اعلام آمادگی برای میزبانی، زمینه برگزاری این مراسم را در خانه خود فراهم می‌کنند.

به گفته وی پس از اقامه نماز مغرب و عشا، اهالی روستا در خانه میزبان گرد هم می‌آیند و هر خانواده متناسب با توان خود، خوراکی‌هایی مانند شیرینی، شکلات، نخود و کشمش و خرما به همراه می‌آورد و در سینی بزرگی در وسط اتاق قرار می‌دهد.

کاهنی افزود: در این مراسم، زنان و مردان، کودکان و نوجوانان در کنار یکدیگر می‌نشینند و یکی از حاضران از کتاب قدیمی «قصیده مشکل‌گشا» می‌خواند و دیگران به آن گوش می‌سپارند.